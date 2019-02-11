أحمد الفيشاوي يواصلُ مسلسل "القبلات".. أحدثها في عيد ميلاد زوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازال الفنان المصريّ، أحمد الفيشاوي، يقدّم حياته الخاصّة، كمادة دسمة لوسائل الإعلام، ولعلّ أشهرها قبلاته لزوجته، ندى الكامل.

واحتفل الفيشاوي، بعيد ميلاد زوجته، ونشرعلى "إنستغرام"، مقطع فيديو من أجواء الاحتفال، يظهر فيه وهو يطبع قبلة على خدّ زوجته، بمناسبة عيد ميلادها.

قبلات الفيشاوي، وزوجته، التي يبدو أنّها لن تنتهي، كانت قد بدأت في مهرجان الجونة السينمائيّ، وهي القبلة التي شغلتْ الرأي العام المصريّ فترة طويلة؛ حيث قبّل الفيشاوي زوجته برومانسية، أمام الحضور، في افتتاح فيلم "عيار ناري" ضمن فعّاليّات المهرجان بدورته الثانية.

وفي 19 ديسمبر الماضي، شارك الفيشاوي متابعيه، بصورة جديدة له، مع زوجته، على إنستغرام، ظهر فيها، وهو يقبلها، وعلّق عليها قائلًا: "البيت السعيد".

وفي أكتوبر 2018، قبّل الفيشاوي يد زوجته، ندى الكامل على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز السّينما العربية ACA، لدى عرض فيلمه "الشيخ جاكسون".

وفي 20 نوفمبر الماضي، لبّى الفيشاوي طلب المصوّرين على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السّينمائيّ، بتقبيله زوجته.

وكرّر الفيشاوي الأمر نفسه، في مهرجان الإسكندرية، وتبادلا القبلات أمام عدسات الكاميرات، لتصبح القبلة بمثابة إثبات حضور للثنائيّ على السجادة الحمراء.

قبلات الفيشاوي، لم تقتصر على زوجته، ففي يوليو 2017 تداول عدد من مستخدمى موقع إنستغرام، صورة للفيشاوي، وهو يقوم بتقبيل نيللى كريم، خلال تواجدهما في إحدى المناسبات العامة.