لقاء سويدان تكشفُ عن حالتها الصحيّة بعد التعرّض لحادث.. وتؤكّد: لم يحصل نصيب مع أحمد السقا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنتْ الفنانة المصرية، لقاء سويدان، جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرّضها لحادث تصادم، مشيرةً، إلى أنّها أصبحت في حالة جيّدة.

وقالتْ لقاء، في تصريحات لـ"فوشيا"، إنّ الحادث كان بسيطًا، حيث اصطدمت بها سيارة نقل، جعلتْ سيارتها تصطدم بأخرى.

وعن آخر أخبارها الفنية، أوضحتْ سويدان، أنّ السّبب الحقيقيّ، لعدم مشاركتها بمسلسل "ولد الغلابة"، مع الفنان أحمد السقا، هو عدم الاتفاق على بعض الأمور الفنية بينها، وبين صُنّاع العمل.

وأشارتْ، إلى أنّها في انتظار عرض الجزء الثاني من "البيت الكبير"، الذي سيشهد تطوّرات جذرية في شخصيّتها "فوزية"، وبعض الشخصيّات الأخرى في المسلسل.

وكشفتْ الفنانة، لقاء سويدان، عن رأيها في أفضل ثنائيّ فنيّ ناجح، على صعيد الحياة الشخصية، والفنية.