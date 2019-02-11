أصالة: وصلتُ للطّلاق من زوجي طارق العريان بسبب غيرتي العمياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة السورية، أصالة، إنّ لديها رغبة في خوض تجربه التمثيل، وهو ما اتّضح من خلال تعليقها على طلب الإعلاميّ، هشام الهويش، منها مشاركته في مشهد تمثيليّ عن الخيانة، معلّقة: "نفسي أجرب التمثيل".

وأضافتْ في تصريحات تلفزيونية، أنّ غيرتها العمياء، على زوجها، المخرج المصريّ طارق العريان تسبّبتْ في وقوع خلافات كثيرة بينهما، كانت تنتهي بالاتّفاق على الانفصال.

وتابعتْ: "طبعًا إحنا عندنا خناقات أنا وتيتو وبتنفق على الانفصال في كل مرة بعدها.. وغالبًا أو دائمًا تقريبًا الخنايق بسبب هبلي وغيرتي العمياء".

وصرّحت، بأنّها لا تحبّ أغنيتها "كبرتك على سيدك"، مشيرةً، إلى أنّها تشعر بالحرج، عندما تغنّيها على المسرح، لذلك، توقفتْ عن غنائها في الحفلات.

وتحدّثتْ عن أكثر شيء يميّزها عند الجمهور الخليجيّ، معلقة: "يمكن لأني في الوسط الفني بشبههم أكتر من حيث الاعتدال والمنطق.. وفي عنا لغة مشتركة وبحس إني قريبة منهم".

وكانت المطربةُ السوريةُ، أصالة، قد وقَعتْ في خطأ، خلال عرضها للقائمين على أغنيتها "نكتة بايخة"، الأمرُ الذي أجبرها على الاعتذار، بعد تعرُّضها للانتقاد اللّاذع، بعد خطئها في كتابة اسم مؤلف الأغنية؛ حيث أنّها نسبتها لشخص آخر.

وأقدمتْ المطربة أصالة، على تقديم اعتذارٍ مكتوبٍ إلى الشاعر، عبدالحميد حباك، مؤلف الأغنية، عقب خطئها في أنّها نسبتْ الأغنية إلى الشاعر، أمير طعيمة، بدلاً منه، فى تغريدةٍ سابقةٍ لها، على مواقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر".

وقالت أصالة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعيّ، "تويتر": "معتذرة لحباك وكمان مرّة الّلي كتب (نكتة بايخة) الشاعر الشّاطر والحسّاس (عبدالحميد حبّاك)، وبعتذر منّه.. وهي أنا صلّحت وقولوله ما يزعل منّي".