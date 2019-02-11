شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما يكرم المخرج جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما المخرج والكاتب الصحفى جمال عبد الناصر فى حفل ختامه أمس تقديرا للجهد والتقدير والتعاون والمساندة للمهرجان الذى اختتم فعالياته أمس على مسرح الهناجر، بحضور الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، والدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى ورئيس لجنة تحكيم المهرجان.



تكريم مهرجان القاهرة الدولي للمونو دراما للمخرج جمال عبد الناصر

كما كرمت النجمة صفية العمرى عن مسيرتها الفنية ومشاركتها من قبل فى تقديم مسرحية مونودراما على نفس المسرح الذي كرمت فيه وعقب التكريمات وزعت جوائز الدورة الثانية للمهرجان وحصدت مصر والجزائر والأردن الجوائز.



تكريم النجمة صفية العمري في حفل الختام

يذكر أن المخرج المسرحى جمال عبد الناصر قدم من قبل 18 مسرحية لكبار الكتاب فى المسرح المصرى والعالمى، منها مسرحية "العاصفة" لوليم شكسبير ومسرحية "الشيطان فى خطر" لتوفيق الحكيم ومسرحية "أنت حر" لينين الرملى وآخر أعماله المسرحية كانت مسرحية تنتمى لفن المونودراما، وهى "حكاية طرابلسية" للفنانة الليبية خدوجة صبرى والتي حصدت عدة جوائز فى عدد من المهرجانات المصرية والعربية.