شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كارمن.. ريهام حجاج تنزح للقاهرة هرباً من الزواج فى الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق أمس الأحد، عرض حلقات مسلسل "كارمن" بطولة الفنانة ريهام حجاج فى أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، ويعرض حاليا علىcbc دراما، من تأليف سامح مجدى وإخراج حسين شوكت.

وشهدت الحلقة نزوح كارمن "ريهام حجاج" من الإسكندرية للقاهرة، هرباً من الزواج بعد أن أصرت والدتها "عبير منير" على زواجها، ومع بداية الحلقة ذهب لتعيش مع عمها مراد بيه وعائلته .

ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى للفنانة ريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، محمد على رزق، هاجر أحمد، كاتيا محمود، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.