شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التريللر الأول لفيلم "علاء الدين" لويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "علاء الدين"، التريللر الثانى للفيلم ومدته دقيقة، حيث يظهر به عدد من الأبطال من بينهم النجم ويل سميث .

وتظهر تفاصيل أكثر فى هذا التريللر، وفيها شخصية علاء الدين والقرد المرافق، وشخصية "العفريت" الذى يجسدها النجم ويل سميث، إضافة إلى ظهور أجواء الشرق فى التريللر من ملابس واحتفالات ورقصات.

الجنى



المصباح السحرى



بطل فيلم علاء الدين

فيلم Aladdin من بطولة ويل سميث الذى يقوم بدور الجنى الأزرق حبيس المصباح، نعومى سكوت فى دور الأميرة ياسمينا ومينا مسعود الممثل الكندى من أصل مصرى الذى يقوم بدور علاء الدين، مروان كنزارى فى دور جعفر، بالإضافة إلى نسيم بيدراد، بيلى ماجنوسن، نعمان عكار، نافيد نجيبان، آدم كولينز، نيكيتا تشادها، ومن إخراج جاى ريتشى.



شخصية ياسمينا



علاء الدين



لقطة من الفيلم