هاني شاكر ودينا في حفل عيد الحب بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحيي الفنان هاني شاكر، والراقصة دينا، حفلًا بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، احتفالًا بعيد الحب يوم 14 فبراير.
ويقدم أمير الغناء العربي باقة من أشهر أغانيه، ويشاركه عدد من الوجوه الشابة في إحياء الحفل.
من ناحية أخرى تتستعد دينا للمشاركة في بطولة مسلسل "كلبش 3"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هالة فاخر، ومن إخراج بيتر ميمي.
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