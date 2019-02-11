طارق صبري عن"قصة حب": "أحاسيس مفتقدينها بقالنا كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان طارق صبري، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صناع فيلم "قصة حب"، بعد العرض الخاص للفيلم أمس.

وعلق على البوستر الدعائي للفيلم: "ألف مبروك على الفيلم الحلو، حقيقي فيلم تطلع منه عايش حالة مكثفة من المشاعر والأحاسيس اللي كنا مفتقدينها بقالنا كتير".

وتابع: "مبروك لكل صناع الفيلم، مبروك عثمان أبو لبن على النجاح مقدماً إن شاء الله، قصة حب هيكسر الدنيا، مبروك أحمد حاتم وهنا الزاهد، رجعتونا لرومانسية كنا مفتقدينها، ادخلوا الفيلم يا جماعة هتطلعوا مستنيين تعيشوا قصةحب كل واحد فيكم".

فيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، هالة فاخر، حنان سليمان، علا رشدي، ياسر الطوبجي، ومن تأليف وإخراج عثمان أبو لبن.