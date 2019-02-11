هذا ما قاله رامز أمير وتامر حسين عن فيلم "قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

هنأ الفنان رامز أمير والشاعر تامر حسين صديقهما الفنان أحمد حاتم، على فيلمه الجديد "قصة حب" الذي طُرح أمس بدور العرض السينمائية عبر صفحاتهم الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر الفنان رامز أمير صورة له مع أحمد حاتم والمخرج عثمان أبو لبن وكتب عليها: "ألف مبروك لأخويا الكبير المخرج عثمان أبو لبن، الفيلم أكتر من رائع، كل حاجة معمولة بسلاسة وبساطة تجبرك تعيش مع الفيلم من أول لحظة.. فيلم ممتع".

وأضاف "أحمد أكتر حد بحبه في الوسط الفني وانت عالمي، وواضح المجهود الذي قدمته.. ربنا يكرمكم والفيلم يكسر الدنيا".

ونشر الشاعر تامر حسين صورة له مع أحمد حاتم من العرض الخاص.

وكتب:" فيلم ( قصة حٌب) مبروك لصديقي وأخويا أحمد حاتم فيلمه هايل، وكنت هايل كالعادة وإضافة ونقلة ليك ... هي بس نهايته صعبه الله يسامحك".

"قصة حب" إنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.