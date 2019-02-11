تامر حبيب يحيي الذكرى الأولى لرحيل والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أحيا السيناريست تامر حبيب الذكرى الأولى لرحيل والدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشر "تامر" مقطع فيديو مجمع لصور له مع والدته على أنغام أغنية "سبت فراغ كبير"، لعمرو دياب. وكتب "سنة"، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت لها الرحمة والمغفرة والدة السيناريست تامر حبيب، رحلت عن عالمنا في 12 فبراير 2018، بعد صراع مع المرض

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