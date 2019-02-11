بيتر ميمي يكشف كواليس جديدة من "كلبش3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: نشر المخرج بيتر ميمي صور من كواليس مسلسله "كلبش 3"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر بالصور بيتر ميمي وبرفقته الفنان أمير كرارة وعمر الشناوي، ويسر اللوزي وأحمد العوضي، ومحمد علي رزق الله، وغيرهم. يذكر أن مسلسل "كلبش 3" يشارك فيه الفنان أمير كرارة، هشام سليم، وأحمد عبد العزيز، وأماني كمال، وروجينا، عمر الشناوي، ومن تأليف باهر دويدار.

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