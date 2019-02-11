بالصور..بريانكا شوبرا تكشف عن تمثالها الشمعي في متحف مدام توسو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 فبراير 2019 12:02 مساءً - كشفت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عن تمثالها الشمعي في متحف مدام توسو في نيويورك، علمًا أنها ليست المرة الأولى التي يكشف نجوم بوليوود عن تماثيلهم الشمعية، حيث سبقها النجم شاروخان Shah Rukh Khan في ذلك.



وشاركت بريانكا التي ما زالت تحتفل بزواجها من النجم نيك جوناس Nick Jonas، شاركت متابعيها بصور على حسابها الخاص في انستقرام، حيث نشرت صورتين وهي تقف ألى جانب تمثالها الشمعي الذين يبدو توأمها. تابعوا ايضا: صور..بريانكا شوبرا ونيك جوناس يستجمّان مع العائلة على ثلوج جبال سويتزرلاند



ومن المعروف أنّ متحف مدام توسو للشمع، هو أحد المعالم السياحية الرئيسية، وهو بالتأكيد واحد من أكثر الأماكن المرغوبة للتكريم، وعلى مر السنين، تم إحياء الكثير من النجوم في المتحف الشهير في فروعه في جميع أنحاء العالم.



وذكرت تقارير أنه سوف يتم الحصول على 6 تماثيل شمعية لبريانكا في متحف مدام توسو. ويجري حاليًّا صنع تمثال شمعي في متحف مدام توسو في لندن، وتتوالى بعد ذلك في سيدني والدول الآسيوية مثل بانكوك وسنغافورة. تابعوا ايضا: بريانكا شوبرا ونيك جوناس ... سحر بوليوود ورومانسية ساحقة في حفل استقبال مومباي



مهنيًّا ستستأنف بريانكا قريبًا تصوير فيلم " The Sky Is Pink" من إخراج شونالي بوس Shonali Bose، والذي يضم أيضًا فرحان اختار Farhan Akhtar وزايرا وسيم Zaira Wasim في أدوار بارزة.



ويدور الفيلم، الذي سيمثل عودة بريانكا إلى أحضان بوليوود بعد ثلاث سنوات، حول السيرة الذاتية لعائشة تشودري، التي أصبحت متحدثة تحفيزية بعد أن أصابها التليّف الرئوي. 5

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