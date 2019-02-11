تامر حبيب يحيي الذكرى الأولى لرحيل والدته

كتبت - مي صادق

أحيا السيناريست تامر حبيب، ذكرى رحيل والدته الاولى، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر "تام مقطع فيديو

مجمع لصور له مع والدته على أنغام أغنية "سبت فراغ كبير"، لعمرو دياب،وكتب: "سنة"، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت لها الرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر أن والدة السيناريست تامر حبيب، رحلت عن عالمنا في 12 فبراير 2018، بعد صراع مع المرض.