ميشيل أوباما تفاجئ حضور حفل "جرامي"

أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضورنخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.
وفاجأت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الحضور بحفل توزيع جوائز جرامي في هذا العام،
وألقت ميشيل كلمة أكدت خلالها أن الموسيقى هي من تجمع كل الأجناس والأعمال، وأنها كانت شغفها منذ الطفولة، وأن الموسيقى دائمًا ما كانت طريقة للتعبير عن مشاعرها، بغض النظر عن ما نفضله من الأنواع الموسيقية المختلفة.
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