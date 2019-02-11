تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني، اليوم الفنانة شيرين عبدالوهاب، في برنامجها "تخاريف"، الذي يذاع عبر شاشة mbc، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساءً.
وشوقت كيلاني جمهور شيرين خلال برومو الحلقة، حيث سألتها أسئلة عدة صعبة وجريئة، على رأسها سؤالها حول زيحاتهاالثلاث، إضافة إلى أسئلة عدة أخرى.
من المقرر أن تتحدث شيرين عن قصة حبها وزواجها من الفنان حسام حبيب، وعن أزماتها الأخيرة، إضافة إلى ردها على سؤال من هي مطربة مصر
ويعد هذا الظهور هو الأول إعلاميًا لشيرين بعد طرح ألبومها الأخير نساي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما أنها طرحت أخيرًا أحدث أغانيها المصورة "حبه جنة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر معها في الأغنية زوجها المطرب حسام حبيب في مشاهد رومانسية عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. شيرين عبدالوهاب تتحدث عن زيجاتها وحقيقة انتحارها في "تخاريف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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