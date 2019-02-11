هل طُردت أحلام من أحد الأعراس في قطر؟

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن طرد الفنانة الإماراتية ​أحلام​ من أحد الأعراس التي كانت تحييها في دولة قطر وذلك بسبب توتر العلاقات بين الأخيرة ودول الخليج وإتهام أحلام بأخذ موقف ضدّ قطر.



وفي التفاصيل المنتشرة حول الموضوع، أشارت معلومات إلى انه ما إن دخلت احلام الى قاعة العرس حتى قام المدعوون بمغادرة قاعة الفرح استنكارًا لمواقفها التي يعتبرها القطريون مسيئة لهم ولبلادها.

وتمّ تدشين هاشتاغ بعنوان “أحلام غير مرحب فيها في قطر” عبّر من خلاله المغردون عن رفضهم بدعوتها لإقامة العرس، وأشادوا بموقف المعازيم الذين غادروا قاعة الفرح، معبرين عن غيرتهم على وطنهم.