نادر الأتات يتوّج أجمل أمسيات الحبّ في لبنان – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: ضمن إطار جدوله الفني المزدحم بالحفلات والنشاطات لشتاء هذا العام، أحيا النجم اللبناني نادر الأتات حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الحب مساء 9 شباط/فبراير بمنطقة بنشعي في شمال لبنان.
الحفل نفذت تذاكره بالكامل قبل أيّام من موعده المحدّد وانتظر نادر فيه جمهور عريض من محبّيه في لبنان إلى جانب العشاق الذين اختاروا تجديد وعود حبّهم على وقع أغانيه.
قدّم نادر الأتات خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته فتفاعل معه الحضور بشكل لافت واستمرّت السهرة حتى ساعات الفجر الأولى.
ومن المقرر أن يسافر نادر الأتات خلال الساعات المقبلة إلى قطر حيث سيحيي عيد الحبّ هناك أيضًا بحفل يلتقي فيه الجمهور ليل 14 الشهر الجاري بفندف “لا سيجال” في الدّوحة.
تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات سيُهدي الجمهور أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
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