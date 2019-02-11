مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بطريقة مميزة

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت النجمة التركية مريم أوزرلي المعروفة بالعالم العربي بـ”السلطانة هويام”، احتفالها المميز بعيد ميلاد ابنتها يارا التي أتمت الخمسة أعوام. فقد نشرت الممثلة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها الطفلة يارا متألقّة باللون الزهري ومحاطة بزينة متناسقة باللون الوردي مع قالب حلوى يتوسّطه صورة خيل . واختارت مريم اوزرلي أن ترتدي ملابس مشابهة لإبنتها، الأمر الذي عكس الشبه الكبير بينهما ونال المنشور كمّ هائل من التعليقات.

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