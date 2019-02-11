مفاجأة غير متوقعة: براد بيت يحتفل بعيد ميلاد جنيفر أنيستون – بالصور

متابعة الخليج 365: رصدت كاميرات البابارتزي حضور مفاجئ لنجم هوليوود براد بيت، احتفال عيد ميلاد زوجته السابقة النجمة جنيفر أنيستون الـ50.

فالتقط احد المصورين، لحظة وصول الممثل الشهير البالغ من العمر 55 عاماً لحضور الحفل الذي أقيم في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر النجم وهو يترجّل من سيارة دفع رباعي ذات اللون الأسود، أمام باب الفندق في اطلالة هي الأولى بعد 15 عاماً من انفصالهما.

وبهذا الظهور تزيد التكهنات حول عودة قصة حب براد وأنيستون من جديد.