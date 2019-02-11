- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة الخليج 365: رصدت كاميرات البابارتزي حضور مفاجئ لنجم هوليوود براد بيت، احتفال عيد ميلاد زوجته السابقة النجمة جنيفر أنيستون الـ50.
فالتقط احد المصورين، لحظة وصول الممثل الشهير البالغ من العمر 55 عاماً لحضور الحفل الذي أقيم في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وظهر النجم وهو يترجّل من سيارة دفع رباعي ذات اللون الأسود، أمام باب الفندق في اطلالة هي الأولى بعد 15 عاماً من انفصالهما.
وبهذا الظهور تزيد التكهنات حول عودة قصة حب براد وأنيستون من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة غير متوقعة: براد بيت يحتفل بعيد ميلاد جنيفر أنيستون – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.