وفاة مغني راب عالمي أثناء توجهه إلى حفله

متابعة بتجـــــــــــــرد: توفي مغني الراب البريطاني Cadet صباح يوم أمس السبت، خلال توجهه لإحياء إحدى حفلاته الغنائية في ستافوردشاير، في لندن.

وفي التفاصيل، توفي Cadet البالغ من العمر 28 عاماً، في حادث سير حين كان على يستقلّ سيارة أجرة متوجهاً لإحياء حفله في ستافوردشاير،فاصطدمت سيارة التي كان على متنها بشاحنة صغيرة.

ولم يتمكن المسعفون من إنقاذه وتوفي متأثّراً بجروحه.