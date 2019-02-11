الارشيف / فن ومشاهير

وفاة مغني راب عالمي أثناء توجهه إلى حفله

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجـــــــــــــرد: توفي مغني الراب البريطاني Cadet صباح يوم أمس السبت، خلال توجهه لإحياء إحدى حفلاته الغنائية في ستافوردشاير، في لندن.

وفي التفاصيل، توفي Cadet البالغ من العمر 28 عاماً، في حادث سير حين كان على يستقلّ سيارة أجرة متوجهاً لإحياء حفله في ستافوردشاير،فاصطدمت سيارة التي كان على متنها بشاحنة صغيرة.

ولم يتمكن المسعفون من إنقاذه وتوفي متأثّراً بجروحه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مغني راب عالمي أثناء توجهه إلى حفله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا