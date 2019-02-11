متابعة بتجــــــــــــــرد: اختار ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أن يزور منطقة تبوك في السعودية، بطريقة مميزة.
فقد تداول رواد الإنترنت فيديوهات للأمير الشاب لحظة وصوله إلى محافظة تبوك وهو على دراجته النارية السوداء مرتدياً خوذة حماية الرأس، يرافقه عدد من من المرافقين والمساعدين في آليات أخرى.
وكان لي العهد الأردني، قد استغنى خلال قدومه من العاصمة عمان عن المواكب التقليدية الخاصة بالأمراء والشخصيات من خلال ركوبه على الدراجة النارية الاّ أن عدداًّ من سيارات الإسعاف والحراس كانوا يواكبونه طيلة رحلته.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد الأردن يستغني عن سيارات موكبه ويستقلّ دراجته النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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