كايلي جينير تنفق ملايين الدولارات على عيد ميلاد ابنتها ستورمي

متابعة بتجــــــــــــــرد: احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر وحبيبها ترافيس سكوت بعيد ميلاد ابنتهما ستورمي ويبستر الأول بحفل خيالي قدّرت قيمته بملايين الدولارات.
فقد حوّلت عارضة الأزياء العالمية منزلها لمدينة ملاهي سمّتها “عالم ستورمي”، حيث دخل الضيوف من مدخل ضخم تم تصميمه خصيصاً من أجل الحفل على شكل وجه الطفلة ستورمي.
كما جُهّز المنزل بألعاب عديدة ونافورة متحركة، بالإضافة إلى عربات الخيول والأفعوانيات وأركان الرماية بالبندقية.
وشاركت النجمة الشهيرة صوراً من الحفل الضخم مع متابعيها عبر خاصية الـStory ، وخطفت كعكة العيد انتباه المتابعين، اذ كانت على شكل عربة خيول دوارة ومتحرّكة تحيطها الزهور الذهبية، كما تم تقديم كعكات صغيرة على شكل وجه الطفلة ستورمي للمدعويين.
يذكر أن حفل عيد الميلاد المميز الذي حضره عدد كبير من المشاهير، تضمّن عروض حيّة من قبل عدّة نجوم من بينهم DJ خالد.
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