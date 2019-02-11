المصري رامي مالك يفوز بجائزة بافتا لأفضل ممثل.. و"روما" أفضل فيلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك بجائزة بافتا كأفضل ممثل، فيما فاز فيلم "روما" بجائزة أفضل فيلم.

وفاز رامي مالك، المولود لأب وأم مصريين، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" "بوهيميان رابسودي"، وكان مالك فاز بجائزة "جولدن جلوب" كأفضل ممثل في فيلم درامي عن الدور نفسه.

وحصل فيلم "روما" الأبيض والأسود على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل فيلم، كما فاز مخرجه ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج.





وفاز الفيلم وهو سيرة شبه ذاتية عن عامل محلي في السبعينيات من القرن الماضي في المكسيك بسلسلة من الجوائز هذا الموسم، مما يعزز طريقه أمام احتمال الفوز بجائزة أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية (الأوسكار).

وقال كوارون في كلمته أثناء تسلم الجائزة: "لقد تأثرت بصورة جدية باستقبال الفيلم بهذه الصورة".

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) والذي لعبت فيه دور الملكة آن، التي حكمت بريطانيا في القرن الـ18.





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وإلى جانب كولمان، دخلت ريتشل فايس وإيما ستون اللتان شاركتاها البطولة في ترشيحات الحصول على جوائز.

وقالت كولمان لزميلاتها المرشحات لدى استلامها الجائزة "إن ليلتنا رائعة. أليس كذلك؟ هذه جائزة أفضل ممثلة. على حد علمي، فإننا نحن الثلاثة واحد ويجب أن نكون الأفضل. هذه (الجائزة) لنا نحن الثلاثة. إن اسمي محفور عليها، لكن يمكن أن نحفر أسماء أخرى".





وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك)، في حين فازت ريتشل فايس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).







كما فاز فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) بجائزة أفضل فيلم مأخوذ عن قصة أصلية.