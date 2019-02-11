بالصور- جورج وأمل كلوني يدًا بيد بعد إشاعة طلاقهما

حضر النجم الهوليوودي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية، من اصل لبناني، أمل علم الدين حفل عيد ميلاد الممثلة جنيفر أنيستون يوم السبت في لوس انجلوس وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المشاهير.

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ورصدت الكاميرات جورج (57 عاماً) وهو يمسك بيد أمل (39 عاماً) التي بدت جميلة وملفتة.

أتى ظهور الثنائي بعد سلسلة من الاشاعات التي لاحقتهما مؤخراً وآخرها منذ اسبوعين بعدما اوردت عدة مواقع خبر انفصالهما ما دفع بجورج كلوني الى الخروج عن صمته ونفي كل هذه الاخبار مشيراً ان الموقع الذي نقل خبر الطلاق قام بتلفيق قصة خالية من الصحة، ولا وجود لطلاق بينه وبين زوجته أمل.

لا بد من الاشارة الى ان اشاعة الطلاق تلاحق الثنائي بشكل دائم، الا ان جورج وامل كلوني ينفيان الاشاعات بظهورهما معاً بشكل دائم والتعبير عن حبهما واحترامهما لبعضهما في كافة المناسبات.