كيف احتفل جمهور نانسي عجرم بقدوم مولودتها “ليا”؟

Feb 11, 2019
احتفل جمهور النجمة نانسي عجرم في مختلف الدول على طريقتهم الخاصة وذلك بعد وضع نجمتهم المفضلة مولودتها الثالثة “ليا”، حيث قام العديد من محبيها بتهنئتها من خلال توثيق هذه اللحظات الجميلة بفيديو من فكرة واخراج نانسي اشرف.
وكانت نانسي قد رُزقت بطفلتها “ليا” في الاول من شباط الجاري حيث تلقت الآلاف من الرسائل المهنئة بقدوم طفلتها الجديدة.
نانسي كانت قد اهدت “ليا” اغنية تحمل اسمها والاغنية تخطت حاجز الـ 3.6 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.
الاغنية من كلمات منير بو عساف، الحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.
نشير ان نانسي كانت قد شكرت بتغريدة كل من هنأها بولادة طفلتها، وقالت “من قلبي شكر كبير لكل الفنانين والأصدقاء والمحبين على رسايلكن، محبتكن بتعنيلي كتير.. بتمنالكن السعادة دايمًا. كل الحب من لِيا، إيلا، ميلا، فادي ومني”.
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