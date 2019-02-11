آن هاثاواي تستلهمُ هذا الأمر من ويليام وكيت ميدلتون.. فما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الممثلة الأمريكية، آن هاثاواي، أنّها تنظر إلى دوقي كامبريدج، ويليام وكيت ميدلتون، على أنّهما مصدر إلهام بالنسبة لها، فيما يتعلّق بطريقة تربية، وتنشئة الأطفال.

وقالت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، إنّها سبق وأنْ قرأتْ قصّة، عن طريقة التربية اللطيفة، التي يتّبعها ويليام وكيت، عند تحدّثهما لطفليهما، حيث ينحنيان لمستوى أعينهما، ويبدءان في مخاطبتهما وجهًا لوجه، كصورة من صور التمكين، وهو ما بدأت في إتّباعه هي الأخرى مع طفلها، جوناثان، البالغ من العمر عامين.

وفي حديثها عن ويليام وكيت، خلال مقابلة أجرتها مع مجلة "صنداي تايمز ستايل"، أضافتْ هاثاواي: "يحرص الدوقان على النزول لمستوى نظر طفليهما، ثمّ يبدءان في التحدّث إليهما وجهًا لوجه، وذلك، كي يُشعروا طفليهما بالقوّة، وهي نفس الطريقة التي بدأتُ في اتّباعها مع طفلي جوناثان، لأنّني أرى أنّها طريقة تربية رائعة بالفعل".

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وتلك الطريقة التي تحدّثت عنها هاثاواي تُعرف باسم "الاستماع الفعّال"، وسبق أنْ شوهد الدوق والدوقة، وهما يتحدّثان لابنهما، جورج، بتلك الطريقة في عدّة مناسبات.

وهي الطريقة التي علَّق عليها خبير تنمية الطفل، جيل كونيل، بقوله، إنّ طريقة "الاستماع الفعّال" من الطرق الهامّة، التي يمكن أنْ يؤكّد من خلالها الأبوان، على أهمية وقيمة أطفالهم، فهي تعزّز احترام الذات، وتُشَجِّع الطفل على التّواصل بشكل أكبر.