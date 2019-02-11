تزوّجتْ زوج شقيقتها وحفظتْ القرآن على يد "حماتها".. "غوغل" يحتفي بميلاد ماري...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفل محرّك البحث العالميّ "غوغل"، بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة، ماري منيب، الذي يوافق اليوم الإثنين 11 فبراير 2019.

وفي ذكرى ميلادها الـ114، يرصد "فوشيا" معلومات عن "أشهر حموات السّينما المصرية"، كما يحبّ أن يلقّبها الجمهور، ومشاهد من مشوارها الفنيّ، وحياتها الشخصية، في السطور القادمة:

نشأتها

ولدت ماري منيب في لبنان، يوم 11 فبراير عام 1905، وهي مصرية من أصول شامية، واسمها بالكامل، ماري سليم حبيب نصر الله.

استطاعتْ في سنّ صغيرة، أنْ تستغلّ موهبتها الفنية، بعدما جاءت إلى مصر، لتقطن في منطقة شبرا، بمدينة القاهرة.

مشوارها الفنيّ

بدأت الفنانة الراحلة، مشوارها الفنيّ، كراقصة في الملاهى والحفلات الفنية، ثمّ انضمت إلى فرقة نجيب الريحاني، في ثلاثينيات القرن الماضي، لتقدّم عدّة أعمال مسرحية ناجحة.

وفي السّينما، قدّمتْ العديد من الأفلام، التي أحبّها الجمهور، وحرص على مشاهدتها، حتى يومنا هذا، أبرزها: "سي عمر، المليونيرة الصغيرة، بابا أمين، حماتي ملاك، واعترافات زوج"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

حياتها الشخصية

تزوّجتْ أوّل مرّة، في سنّ 14 عامًا، من الممثل الكوميديّ، فوزي منيب، داخل عربات أحد القطارات المتّجهة إلى الشام، حيث تقابلا هناك وتبادلا نظرات الإعجاب، ليتزوّجا رغم مشكلات عديدة بين زوجها، ووالدتها، التي كانت ترفض ارتباطها به من الأساس، وأنجبا ولدين.

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وسافرتْ ماري مع زوجها إلى لبنان، لكنّه طلقها بعد أنْ تزوّج عليها في السرّ، من سيدة كانت تعمل معهما في الفرقة الغنائية، تدعى "نرجس شوقي".

وكرّرتْ ماري تجربة الزّواج، للمرّة الثانية، من المحامي، عبد السلام فهمي، زوج شقيقتها التي توفيت، لتُربي أولادها، وأنجبتْ منه ولدين وبنتًا.

وعاشتْ الفنانة الرّاحلة مع أسرة زوجها المسلمة، وتأثّرتْ بالطّقوس الإسلامية، وتلاوة القرآن في منزل حماتها، فحفظتْ بعض الآيات منها، حتى أشهرت إسلامها، عام 1937.

واختارتْ ماري منيب، عقب اعتناقها الإسلام، اسم "أمينة عبدالسلام"، نسبة إلى زوجها، عبدالسلام فهمي عبدالرحمن أحمد، لإطلاقه على نفسها، علمًا بأنّ زوجها كان سببًا في إسلام شقيقتها أيضًا.

أشهر "إيفيهات" ماري منيب

حفظ الجمهور المصريّ، والعربيّ، العديد من "إيفيهات" ماري منيب في أعمالها الفنية، التي اشتهرتْ بها، وظلّتْ عالقة في أذهان الجميع، حتى يومنا هذا، ومنها: "اسأليني أنا ده أنا مدوباهم اتنين"، و""بلا نيلة"، و"إنتي جاية اشتغلي إيه"، و"اهري يا مهري وأنا على مهلي".

وتوفيتْ ماري منيب، يوم 21 يناير، عام 1969.