شاهدي كيف تستعدُّ كيم كارداشيان وزوجها لاستقبال طفلهما الرابع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي تستعدُّ كلُّ الأمهات قبل أسابيع من الولادة بالتحضير للمولود القادم، اتّبعت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان (38 عامًا) وزوجها كاني ويست (41 عامًا) أسلوبًا فريدًا.

وقضت كيم وكاني وقتهما بمفردهما قدر المستطاع قبل أسابيع من الترحيب بطفلهما الرابع عن طريق أُم بديلة.

وتمتّع الثنائي بعشاء السوشي في كالاباساس بلوس أنجلوس، وبدت كيم مثيرةً وأنيقةً في زيّها الأسود القاتم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما ارتدى كاني سترة زرقاء كبيرة وسروالًا مع الحذاء الرياضي وسلسلة حول عنقه.

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وكشفت كيم في وقت سابق أنها مُضطرة إلى استخدام الرحم البديل بعد أن نصحها الأطباء بعدم حمل أطفال آخرين لأسباب طبية، وتستعينُ نجمة تلفزيون الواقع 38 عامًا وزوجها كاني ويست 41 عامًا بنفس المرأة التي حملت في ابنتهما شيكاغو التي ولدت قبل 11 شهرًا.

كيم وكاني لديهما حاليًا "نورث" خمس سنوات، و"سانت" ثلاث سنوات، و"شيكاغو" عام واحد.