أحمد الفيشاوي يُهدي زوجته "زجاجة خمر" في عيد ميلادها

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد زوجته، ندى الكامل، على طريقته الخاصة، حيث قدم لها زجاجات من الخمر مع الشموع المضيئة، خلال تواجدهما بإحدى أماكن السهرات.

ونشر "الفيشاوي" المقطع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مهنئا الأخيرة.



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كانت فيلم "122"، الذي احتفل بالعرض الخاص له مؤخرا في مجمع سينمات "مول مصر".

وتعد "ندى" الزوجة السادسة لأحمد فيشاوي، وكان أول ظهور لها معه في إحدى المهرجانات السينمائية، والتي خطفت الأنظار حينها بإطلالتها.

وكان "الفيشاوي" احتفل بزواجه بندى الكامل، في حفل صغير بمدينه الجونة بالغردقة بصحبة عدد من نجوم الفن.

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