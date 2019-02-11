أبو زهرة يُوضّح تفاصيل دوره في "بحر"

كشف الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عن استعداده لعمل مسرحي جديد بمشاركة الفنانة سميحة أيوب، من إخراج خالد جلال وسيعرض على المسرح القومي.
وأكد أبو زهرة في تصريح خاص لـ" لايف ستايل" أن المسرح في الوقت الحالي يشهد حالة من الانتعاش بتقديم العديد من المسرحيات على المسرح الخاص والمسارح التابعة للدولة.
وعلى جانب مختلف أعلن انتهاؤه من تصوير مسلسل " بحر" وقال: العمل ينتمي إلى الأعمال الدرامية الصعيدية وقصته قوية ومختلفة.
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