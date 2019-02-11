شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يفوز بجائزة بافتا كأفضل ممثل.. وإليكم قائمة الجوائز كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت منذ قليل جوائز بافتا والتى تقدمها الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وشهد الحفل حضور النجوم المصري رامي مالك وبرادلي كوبر ومارجو روبي وكيت بلانشيت وإيمي آدمز وسلمي حايك وجلين كلوز وريتشارد مادن و لوك إيفانز وسينثيا إيريفو و ثاندي نيوتن وليلى كولينز وإيمي جاكسون وكريستيان بيل، وغيرهم. وجاءت الجوائز كالتالي ، جائزة أفضل ممثل رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody ، فيما ذهب جائزة أفضل ممثلة للنجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم The Favourite، أما جائزة أفضل فيلم كانت من نصيب فيلم roma . أما جائزة أفضل مخرج فذهبت مخرج فيلم roma المخرج ألفونسو كوارون، وأفضل ممثل مساعد ماهرشالا علي عن دوره في فيلم Green Book ، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير ، فيلم "73 Cows" و نال جائزة أفضل فيلم أنيميشن بريطاني ، فيلم " Roughhouse " بينما حصل علي جائزة أفضل فيلم بريطاني فيلم " The Favourite" و ذهبت جائزة أفضل فيلم انيميشن لفيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse ، بينما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي، فيلم Free Solo و فاز بجائزة أفضل صوت فيلم Bohemian Rhapsody وذهبت جائزة أفضل مكياج وشعر لفيلم The Favourite ونال جائزة أفضل انتاج فيلم The Favourite و أفضل مونتاج جاء لصالح فيلم Vice . فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة للنجمة ريتشل وايز لدورها بفيلم The Favourite و نال جائزة البافتا لأفضل نجمة صاعدة النجمة ليتيسيا رايت ، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو مقتبس BlacKkKlansman و جائزة أفضل موسيقي لفيلم A Star Is Born وأفضل سيناريو أصليلفيلم The Favourite ، ونال جائزة أفضل تصوير فيلم Roma، فيما فاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل فيلم أجنبي منتصرا علي الفيلم اللبناني كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكي.

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