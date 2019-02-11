شاهد: براد بيت يذهبُ متخفيًا لعيد ميلاد طليقته جينيفر أنيستون !

ذهبَ النجمُ العالمي براد بيت متخفيًا إلى حفل عيد ميلاد زوجته السابقة النجمة جينيفر أنيستون والذي أُقيم في فندق “Sunset Tower” في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. ورصد الحضور براد بيت البالغ من العمر 55 عامًا متخفيًا من مصوّري “البابارتزي” عندما انضمّ إلى النجوم في حفل أنيستون مساء يوم السبت، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووصل بيت لمكان الحفل بسيارة دفع رباعي وأنزلته مباشرة أمام باب الفندق، وكان يرتدي “قلنسوة” سوداء على رأسه بينما كان يُسرع إلى داخل الفندق بطريقة ملحوظة. وحضر الحفل عددٌ كبيرٌ من النجوم العالميين أبرزهم كاتي بيري وأورلاندو بلوم، ومذيعة البرامج الحوارية إيلين دي جينيريس، وغوينيث بالترو، وباربرا سترايساند، وجايسون بيتمان وكيت هدسون وجورج وأمل كلوني. يُذكر أنهما ارتبطا في يوليو عام 2000 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2005 وتم الانتهاء من طلاقهما في أكتوبر 2005. وكانت أنيستون قد دخلت في علاقة مع الممثل جاستن ثيرو عام 2011 وتزوجا في 2015 وقرّرا الطلاق في 2018 ليعلنا عن هذا القرار في بيان قالا فيه: “في محاولة للحد من التكهنات قررنا إعلان انفصالنا”، وأكدا أنهما سيحافظان على علاقة الصداقة التي تربطهما.