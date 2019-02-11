فيلم what men want يحقق 7 ملايين دولار في يومين

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حقق فيلم What Men Want نجاحا كبيرا بدور العرض الأمريكية، حيث حصد إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار فى يومين فقط من طرحه 8فبرارير الماضي.
وتدور قصة فيلم ما يريده الرجال حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروي من قبل خبراء في الرياضة
ويشارك في البطولة كل من :تراجى بى هينسون ، يندى ماكلندون كوفى ، وماكس جرينفيلد ، وألديس هودج ،وغيرهم، ومن إخراج آدم شانكمان ، وتأليف نانسى مايرز.
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