بهجت قمر لمهاجمي تعاقدات تركي آل الشيخ: بقينا بغبغانات.. ووفاء عامر ترد: سلمت يداك

كتبت - مي صادق

أعرب الشاعر الغنائي أيمن بهحت قمر عن غضبه من منتقدي التعاقدات الفنية التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مستغرب جدًا من الناس اللي زايطين ومتضايقين أوي من تعاقدات الفنانين مع هيئة الترفيه السعودية واللي بيمثلها المستشار تركي آل الشيخ، وعمالين يشيّروا الصور وبيغلطوا أو بينظروا أو سايبين اللي عندهم يعلقوا ويغلطوا".

وأضاف: "إيه المشكلة مش فاهم! لا هي عقود احتكار ولا هي تنازلات أو بيع تراث مثلًا، ولا فيه أي ذرة إهدار كرامة، أو ذل زي ما بعض الموتورين كاتبين، ومعظم اللي كاتبين أساسًا مش فاهمين

الناس دي اتفقت على إيه! أي فتي وخلاص يعني، دي تعاقدات على أعمال مسرحية وحفلات وإنتاج مسلسلات، وده أنا بعتبره تقديرًا منهم لدور الفن المصري وصناعه، وتأكيدًا على مكانته في قلوب الشعب العربي، وفي الوقت نفسه هيساهم في تقديم فن على مستوى عالي بسبب دعمهم".



وتابع: بعدين هو إنت لما خالك، وإلا انتي لما جوزك يعمل صفقة كرفس مع مستثمر عربي في البدرشين، يبقى عادي ومبروك يا روحي، لكن لو فنان مصري مضى عمل باحترام وكرامة، أو حضر مؤتمر بقيمته اللي تليق بيه،

ومع أشخاص على أعلى مستوى في بلدهم، تقعد تغلط في الفنان ده وتصغره وتقول إنه باع نفسه! باع نفسه لمين وزعلان على ايه مش فاهم!".



واختتم: "رجع يا بابا القضاة والدكاترة والمدرسين من بلاد الخليج مادام هي كده،، وقف أي مستثمر عربي بيعمل حاجة في البلد واللي عمل رجع له اللي عمله، البلاد العربية بتقدرنا وبتكبرنا وانتوا بتصغروا فينا والله، عيب عليكوا والله بقينا بغبغانات!

وردت الفنانة وفاء عامر قائلة: صحيح، ونذكر إن الفن وصناعة هو جزء من البيوت الكبيرة وجزء من حجم كبير، سلمت يداك.

جدير بالذكر "آل الشيخ"، وقع أخيرًا عددًا من الاتفاقيات المهمة في مجال الترفيه، بحضور نخبة من الفنانين الكبار، على رأسهم الفنان عمرو دياب، رجاء الجداوي، محمد هنيدي، عمرو أديب، محمد حماقي، يسرا، أشرف عبدالباقي، والشاعر أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، إضافة إلى عدد من الفنانين.