- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز ألبوم "الساعة الذهبية" (جولدن أور) بجائزة "جرامي" الموسيقية لأفضل ألبوم في العام.
وحصدت أغنية "هذه هي أمريكا" (ذيس إز أمريكا) جائزة تسجيل العام، في حين فازت الأغنية نفسها بجائزة أغنية العام.
وفازت دوا ليبا بجائزة أفضل فنان صاعد، كما حصلت ليدي جاجا على جائزة أفضل أغنية بوب فردية "أين تعتقد أنك ذاهب؟" (جونا.. وير دو يو ثينك يو آر جوين؟)، أما جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي فذهبت إلى المغنية أريانا جراندي.
وفازت كاردي بي بأول جائزة جرامي لها على الإطلاق وأصبحت أول مغنية راب تفوز بجائزة ألبوم العام المرموقة منذ عام 2004 وذلك عن ألبومها "إينفيجن أوف برايفاسي" (غزو الخصوصية).
وحصلت كيسي كوسجريفس على جائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الريف عن ألبوم "الساعة الذهبية" (جولدن أور).
وفاز فريق جريتا فان فليت بجائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الروك عن أغنية "من النيران" (فروم ذا فايرز) في حين ذهبت جائزة أفضل فيديو موسيقي لتشايلديش جامبينو واسمه الحقيقي دونالد جلوفر عن أغنية "هذه هي أمريكا" (ذيس إز أمريكا).
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "جولدن أور" يفوز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.