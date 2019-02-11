خاص- ملحم زين ريس التواضع والرقي في ديو المشاهير

بعد غياب الممثلة ليليان نمري بسبب تواجدها في المستشفى اثر تعرضها لوعكة صحية، لم يتم استبعاد أي من المشاهير في البرايم العاشر من برنامج “ديو المشاهير”.

في هذه الحلقة حلّ مجموعة من النجوم وهم ملحم زين، لارا اسكندر وهيثم الشوملي.

وقبل الدخول في مجريات الحلقة، لا بد من الإشارة الى ان اطلالة ملحم زين كانت استثنائية ورائعة الى أبعد حدود حيث جمع التألق والصوت والكاريزما والاخلاق والتواضع والحضور الراقي.

غصّت مواقع التواصل بكلمات الاعجاب مع كل ظهور لريس الأغنية اللبنانية، الذي تمكن من أن يجمع الجمهور على حبه.

وبالعودة الى الباريم وفي البداية افتتح ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين البرايم العاشر من “ديو المشاهير” بالغناء “ضلي ضحاكي” مع الوليد الحلاني الذي حصد اعجاب اللجنة مع بعض الملاحظات من اسامة الرحباني.

ملحم زين تحدث عن الوليد ولفت الى انه يملك صوتاً قويًا وعليه ان يأخذ خطاً خاصاً به كي يكون له هويته الفنية. ثم وجه تحية لعاصي الحلاني الذي غرّد رداً على “زين” وكتب: “ابو علي الغاليوالحبيب متل العادة دائماً مبدع وخلوق وأخ وصديق بعتز بمحبتك.. ومحبتك مبينة بعيونك الله يديمعليك الصحة والنجومية موفق الليلة”.

ثم رحب “زين” باللجنة المؤلفة من الاعلامية منى ابو حمزة، المخرج سيمون اسمر والمؤلف الموسيقي اسامة الرحباني الذين أشادوا بموهبة وصوت وحضور “زين” الراقي.

للمرة الثانية، أطل “زين” وغنى “ردوا حبيبي” مع الاعلامي طوني بارود الذي يجتهد كل برايم ويتقدم وهذا ما لفت لجنة التحكيم التي اثنت على هذه المثابرة من قبله.

ثم أطل ريس الأغنية اللبنانية وقدم “دلعونا” مع عباس جعفر الذي ارتدى زياً من اجواء الاغنية ثم اقتحم المسرح طوني بارود ورقص الدبكة ضمن اجواء مميزة. وحظيت اللوحة على اعجاب اللجنة خاصة ان جعفر قدّم شيئاً جديداً.

المفاجأة في اللوحة الاخيرة، غناء ملحم مع الممثل اويس مخللاتي الذي شارك في الموسم السابق من “ديو المشاهير”.

اللوحة اشعلت الاجواء والجمهور رقص وغنى وصفق حتى اللحظة الاخيرة من الديو الغنائي.

وبمبادرة طيبة من قبله تدل على اخلاق عالية جداً، تمنى ملحم زين الشفاء العاجل للممثلة ليليان نمري التي غابت عن البرايم بعد تعرضها لوعكة صحية فرضت عليها ملازمة الفراش في المستشفىمنذ الاثنين الماضي. وقد اطلت من المستشفى بفيديو صغير شكرت كل الجمهور الذي تمنى لها الشفاء وطمأنتهم على صحتها.

موقف ملحم زين الاخلاقي بذكره للممثلة ليليان نمري ترك أثره على انابيلا هلال التي بدت مرتبكة خاصة انها لم تأت على ذكر ليليان ابداً منذ بداية البرايم ما ترك عدة تساؤلات وراء هذا الغياب دون أي تبرير في بداية الحلقة او حتى ذكر اسمها او التمني الشفاء لها من قبل “انابيلا” او من قبل لجنة التحكيم التي تجاهلت ايضاً غياب ليليان منذ بداية البرايم.

ثم استلحقت “ابو حمزة” الموضوع وتمنت لـ ليليان الشفاء. لتعود انابيلا وتتمنى الشفاء لها على أمل ان يراها جمهور البرنامج الأسبوع المقبل.

لاحقاً أطل الفنان هيثم الشوملي على المسرح وقدّم “يا بنت السلطان” مع الممثل عباس جعفر حيث رافقتهما الراقصة راشيل خلال اللوحة الفنية.

جعفر حصد على ثلاث Yes على الرغم من انه لم يقدم شيئاً مختلفاً عن البرايمات السابقة.

واللافت بعد تصويت اللجنة اطلت مرة جديدة الراقصة راشيل على المسرح لتحتفل بهذا “الانجاز”، اقتربت انابيلا وهمست بأُذن “جعفر” شيئاً ما، ثم اقترب جعفر من الراقصة ورقص معها قليلاً.

ثم أطل هيثم الشوملي وغنى “شو عملتي في” مع الوليد الحلاني الذي تعرض لانتقاد لاذع من قبل سيمون اسمر حول وزنه خاصة بعدما قام الوليد بحركة لاخفاء وزنه الزائد لكن منى ابو حمزة انقذت الموقف واكدت ان الوليد خفيف الظل.

لاحقاً اطلت الفنانة المصرية الموهوبة لارا اسكندر وقدمت Havana مع ملكة جمال لبنان السابقةفاليري ابو شقرا التي حصدت على ثلاث Yes مع بعض الملاحظات حول ادائها من اسامة.

ثم اطلت لارا اسكندر مع طوني بارود وقدما سوياً أغنية “Rock Around The Clock ” ضمناجواء حماسية ومميزة جداً.

استطاعت لارا ان تسرق الانظار بجمالها وازيائها وحضورها المحبب على المسرح والاهم برقيها ودفء حضورها.

فاليري ابو شقرا أطلت للمرة الثانية وغنت “خليني بالجو” وحصدت اعجاب اللجنة.

تفاجأ المشاهد بغناء الاعلامية ساشا دحدوح ديو غنائي على الرغم من ان ساشا سبق وشاركت في الموسم السابق من “ديو المشاهير”، وكانت اطلالتها ملفتة وراقية.

انابيلا وجهت تهنئة الى الوزير ملحم رياشي بمناسبة ولادة ابنته ماريا.

أطل المشاهير في لوحتين غنائيتين خلال هذا البرايم.

ويستمر كل من الوليد الحلاني، ليليان نمري، عباس جعفر، فاليري ابو شقرا، طوني بارود، فيالمنافسة، فمن سيخرج في حلقة نصف نهائي الاحد المقبل؟

“ديو المشاهير” اخراج كميل طانيوس الذي يُبدع كل أسبوع بتقديم أجمل اللوحات الفنية، تقديمالاعلامية انابيلا هلال، انتاج ناي نفاع ورمزي نصر.