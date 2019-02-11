وفاء سالم حماة حمادة هلال في "ابن أصول"

كشفت الفنانة وفاء سالم عن انضمامها لأسرة مسلسل " ابن أصول" وقالت: دوري في المسلسل جديد ومختلف عمل قدمته من قبل فأقوم بدور حماة حمادة هلال في المسلسل وتتعرض للعديد من المشاكل والصراعات وهذه الشخصية والدور بشكل عام سيكون مفاجأة بكل المقاييس .

وقالت وفاء سالم في تصريح خاص لـ"لايف ستايل": كما إن العمل يحمل قصة إنسانية عظيمة وتدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة والأكشن والكوميديا.

يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة: حمادة هلال، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزه العيلي، إيناس كامل، عماد رشاد، إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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