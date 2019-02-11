الفنانة بوسي توضح طبيعة دورها في "قيد عائلي"

القاهرة - سارة عبد الستار
كشفت الفنانة بوسي عن سعادتها بالانضمام إلي أسرة مسلسل "قيد عائلي"، مؤكدة أن دورها في مسلسل "قيد عائلي " مختلف تمامًا عن " بيت السلايف"
وقالت بوسي في تصريح خاص لـ "لايف ستايل": في مسلسل " بيت السلايف" ظهرت في دور سيدة أعمال من عائلة أرستقراطية ولكن في مسلسل " قيد عائلي " أظهر في دور سيدة شعبية من عائلة متوسطة تحب أولادها وتحارب من حولها من أجلهم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.
مسلسل "قيد عائلي"، بطولة: عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، محمد عز، مهند حسني، سيمون، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، رامي وحيد، ريم البارودي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، دنيا عبد العزيز، منة فضالي، محمد نجاتي، محمد رياض، ميريهان حسين ، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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