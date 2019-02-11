"Disney" تطرح إعلان دعائي جديد للفيلم المنتظر "Aladdin"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Disney" إعلانًا دعائيًا جديدًا للنسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Aladdin" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والتي اظهرت خلاله العديد من التفاصيل الخاصة بكواليس الفيلم والتي تعرض لأول مرة.

وأظهر الإعلان عدد من نجوم الفيلم، منهم مينا مسعود في دور "علاء الدين"، مروان كينزاري في دور "جعفر"، إلى جانب ظهور شخصية "جني" لأول مرة والتي يقوم بتجسيدها بطل الفيلم النجم العالمي ويل سميث، ترويجاً لطرح الفيلم تجارياً في شهر مايو المقبل.

يذكر "Disney" تعمل الفترة الأخيرة على تحويل عدد من كلاسيكياتها الشهيرة لأفلام واقعية كان أبرزها فيلم "The Jungle Book" عام 2016، إلى جانب طرحها النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Dumbo" والمقرر طرحه نهاية شهر مارس المقبل.