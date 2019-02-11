شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: بعد عرض "أقوى أم فى مصر" الولاد بدأوا يركزوا مع أمهاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان إسلام إبراهيم، أنه سعيد جدًا برد فعل الجمهور تجاه أول عرض لحلقات برنامج "أقوى أم في مصر" على قناة الحياة، بقوله: "قناة كبير وده شرف ليا بالتعاون معها، وهو ما ساهم فى نجاح البرنامج".

وأضاف إسلام لـ"الخليج 365" أنه بعد عرض الحلقة الولاد بدأوا يركزوا مع أمهاتهم ويدردشوا معاهم ويسألونهم بأمور تخصهم، مشيرًا أن هذا الهدف الأساسي للبرنامج الذى يتمثل فى رجوع الأسرة لتتكلم معًا، وأتمنى أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور في الحلقات المقبلة.

يذكر أن برنامج "أقوي أم في مصر" تدور فكرته حول مدى تواصل الأمهات مع أولادهم، وعلاقة الأمهات بالسوشيال ميديا بشكل كوميدى، وهو من إخراج أحمد جمعة ويعرض على شاشة قناة الحياة العاشرة مساء كل جمعة.