إريانا وجاجاو دوا ليبا.. تعرف على أبرز الفائزين بجوائز Grammy لعام 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، العديد من الفائزين وكانت أبرز هذه الجوائز من نصيب النجمة العالمية إريانا جراند و التي نالت جائزة أفضل ألبوم غنائي "بوب " للعام و ذلك عن " Sweetener " ، في حين فازت النجمة العالمية ليدي جاجا بجائزة " Best Pop Solo Performance " وذلك باغنية " joanne (Where Do You Think You’re Goin " ، كما نالت ليدي جاجا جائزة أفضل دويتو غنائي بأغنية " shallow " التي غنتها مع النجم برادلي كوبر.

وفازت أغنية " This Is America " بجائزة أفضل أغنية للعام ، و فاز النجم فاريل ويليامز بجائزة " Producer Of The Year, Non-Classical " ، في حين فاز بلانتون اليسبوج بـ " Producer Of The Year, Classical " .

و كانت " جائزة " Best Traditional Pop Vocal Album: " من نصيب ويلي نيلسون ، بينما نالت النجمة دوا ليبا جائزة الجرامي لأول مرة بمسيرتها الفنية وهي جائزة " Best Dance Recording" و ذلك عن " Electricity " ، و كانت جائزة أفضل أغنية روك من نصيب " Masseduction "، وفاز بجائزة أفضل ألبوم روك للعام " From The Fires " .