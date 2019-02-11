شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تتعاون مع الشاعر بلال إمام والملحن أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن أحمد مصطفى، إنه سيسافر إلى لبنان الأسبوع الحالى، لتسجيل أغنية جديدة مع المطربة اللبنانية عبير نعمة، وهى من كلمات بلال إمام، ومن ألحانه.

يذكر أن عبير نعمة، فنانة وباحثة فى العلوم الموسيقية، وعرفت بتقديمها السلسلة الوثائقية "موسيقى الشعوب"؛ جالت من خلالها على مدار 4 سنوات، أنحاء العالم لتقديم وجبة موسيقية جمعت بين السياحة والفنون والثقافة، وتعاونت نعمة بالأغنية الجديدة مع الفنان الكبير مروان خورى الذى تولى مهمة تلحينها، مع كلمات الشاعر جرمانوس، وتوزيع وتسجيل هادى شرارة وماسترينغ إيلى بربر.