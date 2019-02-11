شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تتعاون مع الشاعر بلال إمام والملحن أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن أحمد مصطفى، إنه سيسافر إلى لبنان الأسبوع الحالى، لتسجيل أغنية جديدة مع المطربة اللبنانية عبير نعمة، وهى من كلمات بلال إمام، ومن ألحانه.
يذكر أن عبير نعمة، فنانة وباحثة فى العلوم الموسيقية، وعرفت بتقديمها السلسلة الوثائقية "موسيقى الشعوب"؛ جالت من خلالها على مدار 4 سنوات، أنحاء العالم لتقديم وجبة موسيقية جمعت بين السياحة والفنون والثقافة، وتعاونت نعمة بالأغنية الجديدة مع الفنان الكبير مروان خورى الذى تولى مهمة تلحينها، مع كلمات الشاعر جرمانوس، وتوزيع وتسجيل هادى شرارة وماسترينغ إيلى بربر.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير نعمة تتعاون مع الشاعر بلال إمام والملحن أحمد مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.