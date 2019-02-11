ليدي جاجا "أخر شياكة" بحفل Grammy.. وكاردى بى وكاتى بيرى "over"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من بساطة إطلالتها اليوم، إلا أن النجمة العالمية ليدي جاجا استطاعت أن تخطف الأضواء بمجرد وصولها لمكان حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 32 عاما مرتدية فستان باللون الفضى ذو تصميم مذهل أضاف الكثير من البريق على إطلالتها . كاتي بيري ليدي جاجا كاردي بي بيري وتستعد ليدي جاجا اليوم لتقديم أغنية " Shallow " الليلة بالحفل، و هى الأغنية التي قدمتها جاجا في فيلمها " A Star Is Born " . أيضا وصلت للسجادة الحمراء النجمة العالمية كاتي بيري التي ظهرت بفستان باللون الوردي ذو تصميم غريب حمل إمضاء دار أزياء " Balmain ، أما مجوهراتها فكانت من " Djula " . في حين كانت إطلالة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي مبالغ فيها حتي أنها ابتعدت تماما عن الأناقة، و كان بصحبة كاردي بي زوجها نجم الراب الأمريكي أوفسيت .

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