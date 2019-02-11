بالفيديو- ميشيل أوباما تفاجئ حضور حفل "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجئت زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ميشيل أوباما، الحضور بحفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، وسط تصفيق حار من المتواجدين.

وألقت ميشيل كلمة أكدت خلالها أن الموسيقى هي من تجمع كل الأجناس والأعمال، وأنها كانت شغفها منذ الطفولة، وأن الموسيقى دائمًا ما كانت طريقة للتعبير عن مشاعرها، بغض النظر عن ما نفضله من الأنواع الموسيقية المختلفة.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.