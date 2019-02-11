بريانكا شوبرا عن Isn’t It Romantic: يطرح في "الفلانتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقامت شركة "Netflix" بالتعاون مع "New Line Cinema" مؤتمراً صحفياً لأحدث انتاجاتهما السينمائية هذا العام وهو فيلم الكوميديا والرومانسية "Isn’t It Romantic"، مساء أمس الأحد بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور فريق العمل.

ونشرت النجمة بريانكا شوبرا صوراً من المؤتمر الصحفي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة "يوم المؤتمر الصحفي للفيلم وكنا سعداء للغاية، ونفتقدك يا ليام هيمسورث"، وهو أحد أبطال الفيلم والذي لم يتمكن من الحضور، وظهرت معها بالصورة بطلة الفيلم ريبيل ويلسون.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية والكوميدية حول امرأة شابة تخضع لسحر ما لتكتشف تورطها في علاقة كوميدية رومانسية، والفيلم سيتم طرحه بالتزامن مع عيد الحب يوم 13 فبراير الجاري، وتحرص بريانكا على التواصل مع جمهورها بنشر صوراً وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيها.