ليدي جاجا تستعد لأداء "Shallows" في حفل "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تستعد النجمة العالمية، ليدي جاجا، لأداء أغنيتها "Shallows" ضمن فقرات حفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، وهي الأغنية المرشحة لأفضل أغنية بفيلم سينمائي، إلى جانب ترشح ليدي جاجا نفسها لجائزة أفضل مغنية، ولن يتمكن شريكها برادلي كوبر من الحضور نظراً لحضور حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية مساء أمس الأحد.
ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.
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