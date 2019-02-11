مايلي سايرس تلهب الحضور بإطلالة جريئة بحفل توزيع "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت النجمة العالمية، مايلي سايرس، لحفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، وخطفت مايلي الأنظار بإطلالتها الجريئة وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية، ورافقها بالحفل والدها المغني العالمي، بيلي راي، ووالدتها تيش، وتشارك مايلي كأحد مقدمي فقرات الحفل كما سيشاركها الغناء النجم الكندي، شون مينديز.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.