بالفيديو.. دوا ليبا تعبر عن سعادتها بـ"الروب" بعد فوزها بأول "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت النجمة العالمية، دوا ليبا، على طريقتها الخاصة بعد فوزها بجائزة "أفضل تسجيل راقص" عن أغنيتها "Electricity" بحفل توزيع جوائز الجرامي هذا العام، والتي تعد هي جائزة الجرامي الأولي بمسيرتها الغنائية.

ونشرت دوا فيديو الإعلان عن لحظة الفوز، وظهرت خلالها بالروب وهي في قمة سعادتها غير مصدقة عن فوزها بالجائزة وسط نخبة من الموسيقيين حول العالم.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.