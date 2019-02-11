شاهد… شجون الهاجري تحتفل بعيد ميلادها مع والدتها في المستشفى

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 03:56 صباحاً -

شاركت الفنانة ​شجون الهاجري​ محبيها الاحتفال بيوم ميلادها برفقة والدتها من داخل غرفة المستشفى. وظهرت شجون الهاجري وهي تحمل كعكة صغيرة وفوقها شمعة، وقالت: “شوفي لازم تغنيلي happy birthday قبل ما أحرق المستشفى”، لتتفاعل والدتها معها بالغناء. وتابعت شجون الهاجري: “لازم أنفخ الشمعة يا رب كل سنة تكونين بخير وجنبي وتكوني راضية علي آمين”. شجون الهاجري مواليد 8 فبراير 1988، وهي ممثلة ومذيعة كويتية، وبدأت العمل الفني بعمر صغير، حيث كان عمرها لا يتجاوز 6 سنوات وذلك من خلال برنامج “مسابقات رمضان- الصواية أم عوينة”، ومع “ماما أنيسة” في تقديم البرامج، كما شاركت في التقديم في برنامج “تلفزيون الأطفال”.

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