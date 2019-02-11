النجم الهندي عامر خان يستبدل مخرج فيلمه الجديد "موجال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر النجم الهندي عامر خان إيقاف تصوير فيلمه الجديد "موجال" لحين تغيير مخرج الفيلم سوبهاش كابور، بعدما اندلعت بينهما أزمة بسبب كثرة التعديلات التي أجراها الأخير رغم اعتراض عامر، ومنها الموسيقى التصويرية.

وعقد عامر جلسة طارئة مع منتج العمل بهوشان كومار، الذي أيده تماماً في قرار تغيير المخرج، ووعده بانتهاء الأزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري كأقصى تقدير.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لتولي مهمة الإخراج بدلاً من كابور، هو المخرج أحمد خان مخرج فيلم "باغي ٢"، وإن كانت المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، حسب تصريحات منتج الفيلم.

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وفيلم "موجال" هو سيرة ذاتية تتناول قصة حياة رمز بوليوود الشهير موجل جولشان كومار، الذي كان علامة من علامات الموسيقى التصويرية والإنتاج في بوليوود، ومن المقرر طرح الفيلم أواخر العام الجاري.

وأكد عامر أنه لن يسمح لأي شخص أن يتسبب في فشل هذا المشروع السينمائي حتى ولو كان مخرج الفيلم، لافتاً إلى أن تجربة فيلمه "فتوات هندوستان" لم تجنِ النجاح الذي تستحقه بسبب خضوع الممثلين لرغبات المخرج حتى لو كانت رؤيتهم مخالفة لذلك.

يذكر أن النجم أكشاي كومار كان المرشح الأقوى لدور موجال، إلا أن عامر خان حسم الأمر لصالحه في اللحظات الأخيرة من المفاوضات.